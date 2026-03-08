Зимняя Олимпиада — 2026
Лью сгущенку в сметану — и десерт готов: быстрый и без желатина. Готовится за 5 минут

Иногда хочется чего-нибудь сладкого к чаю, но без долгой готовки и сложных ингредиентов. В таком случае выручает этот простой сметанный десерт. Достаточно смешать несколько продуктов — и через несколько минут получается нежное, воздушное лакомство, которое нравится и взрослым, и детям.

По текстуре десерт получается кремовый и легкий, с мягким сливочным вкусом. Его можно подать в креманках или красивых стаканах, добавить шоколад, ягоды или фрукты — и получится настоящий домашний десерт, который выглядит почти как из кондитерской.

Ингредиенты: сметана — 200 г, сгущенное молоко — 400 г, сливки 33% — 200 мл (но можно и без них), сухая смесь для пудинга — 40 г, шоколадные капли — по вкусу.

В чашу блендера выложите сметану, сгущенное молоко и сливки. Взбивайте примерно 2 минуты, пока масса не станет гладкой и однородной. Затем добавьте сухую смесь для пудинга и снова взбейте еще несколько минут — крем станет гуще и пышнее. После этого всыпьте шоколадные капли и аккуратно перемешайте ложкой. Разложите десерт по креманкам или стаканам. При желании можно убрать его в холодильник на 20–30 минут — так он станет еще более нежным и слегка плотным. Вместо шоколадных капель можно добавить ягоды, кусочки банана, клубнику или персики. Тогда десерт получится еще более ароматным и свежим.

Ранее мы делились рецептом сметанника, который печется прямо на бегу. Простой торт с шикарным вкусом — всегда получается нежным.

