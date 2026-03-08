Этот сметанник печется прямо на бегу: простой торт с шикарным вкусом — всегда получается нежным

Иногда хочется домашнего десерта, но без сложных рецептов и долгой возни на кухне. В такие моменты выручает этот быстрый сметанник. Тесто готовится буквально за несколько минут, а результат приятно удивляет — мягкие коржи и нежный крем делают торт очень легким и вкусным. Такой десерт отлично подходит и к семейному чаепитию, и к неожиданному приходу гостей.

Для приготовления понадобится: сметана — 600 г (250 г для теста и 350 г для крема), сахар — 2 стакана (1 стакан в тесто и 1 стакан в крем), мука — 1,5 стакана, яйца — 3 шт., сода — 2/3 ч. л., ванильный сахар — 0,5 ч. л.

Сначала яйца взбивают с сахаром до растворения кристаллов. Затем добавляют сметану, соду и ванильный сахар. Всыпают муку и перемешивают до однородного теста без комочков. Форму для выпечки смазывают маслом и выливают тесто. Выпекают в духовке при 200 °C до готовности — примерно 25–30 минут. Для крема сметану просто взбивают с сахаром до легкой пышности. Остывший корж разрезают на несколько слоев и щедро промазывают кремом. Сверху торт можно украсить крошкой печенья, тертым шоколадом или свежими ягодами. Через несколько часов в холодильнике сметанник хорошо пропитается и станет еще мягче и вкуснее.

Ранее мы делились рецептом торта-лентяя «Сникерс». С ним даже духовку включать не потребуется. Делаем быстренько и наслаждаемся.