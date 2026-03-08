Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 10:57

Названы регионы, где температура опустится до −33 градусов

Метеоролог Макарова: в НАО и Пермском крае температура опустится до −33 градусов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В предстоящие выходные жителей Республики Коми, Ненецкого автономного округа и Пермского края ожидают аномальные морозы до −33 градусов, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Похолодание в этих регионах задержится до начала следующей недели.

Неблагоприятная погода будет в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Пермском крае, в эти выходные ожидается до −33 градусов. Морозы ослабнут только к началу следующей недели, — сказала собеседница агентства.

В южных районах Приволжья к понедельнику также произойдет резкое понижение температуры до −25 градусов. Однако там холод простоит недолго. Вскоре показатели вернутся к климатической норме. Ночью ожидается около −15. Ближе к середине недели благодаря влиянию атлантического воздуха станет еще теплее — прогнозируется до −17 градусов.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в период с 9 по 15 марта на Урале и в Поволжье прогнозируются аномально низкие температуры. В ряде регионов столбики термометров могут опуститься до −30 градусов. Это относится к Удмуртии, Марий-Эл, Чувашии, Пермскому краю, Кировской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областям.

погода
морозы
регионы
НАО
Пермский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Еще не то творилось»: Песков о конце света из-за событий в мире
Песков заявил о «смерти» международного права
Иран тайно выбрал нового верховного лидера
Стало известно, сколько человек занято поисками троих подростков
Водонаева раскрыла информацию о застрявшем в Дубае сыне
«Кумулятивный эффект»: Песков об обстановке на Ближнем Востоке
Гладков раскрыл результаты атаки ВСУ на регион
«В каком мире мы живем»: Лавров обратился к США с одним требованием
Фицо обвинил Зеленского в подготовке подрыва «Дружбы»
В центральной части Украины после взрыва пострадал завод
Иран атаковал опреснительную установку в Бахрейне
Группировка «Юг» нанесла мощный удар по позициям ВСУ
Россияне перешли в режим жесткой экономии на авиабилетах
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 марта: где сбои в России
Военкор опубликовал фото последствий черного дождя в Тегеране
Политолог ответил, чем для Украины опасно начало конфликта с Ираном
Ощадбанк поставил Венгрии условие после задержания украинских инкассаторов
Удары по Украине сегодня, 8 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Готовы перенять эстафету»: Словакия посоветовала Украине забыть о кредите
Местный рыбак рассказал о судьбе одного из пропавших в Подмосковье детей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.