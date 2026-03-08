Названы регионы, где температура опустится до −33 градусов Метеоролог Макарова: в НАО и Пермском крае температура опустится до −33 градусов

В предстоящие выходные жителей Республики Коми, Ненецкого автономного округа и Пермского края ожидают аномальные морозы до −33 градусов, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Похолодание в этих регионах задержится до начала следующей недели.

Неблагоприятная погода будет в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Пермском крае, в эти выходные ожидается до −33 градусов. Морозы ослабнут только к началу следующей недели, — сказала собеседница агентства.

В южных районах Приволжья к понедельнику также произойдет резкое понижение температуры до −25 градусов. Однако там холод простоит недолго. Вскоре показатели вернутся к климатической норме. Ночью ожидается около −15. Ближе к середине недели благодаря влиянию атлантического воздуха станет еще теплее — прогнозируется до −17 градусов.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в период с 9 по 15 марта на Урале и в Поволжье прогнозируются аномально низкие температуры. В ряде регионов столбики термометров могут опуститься до −30 градусов. Это относится к Удмуртии, Марий-Эл, Чувашии, Пермскому краю, Кировской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областям.