Политолог ответил, чем для Украины опасно начало конфликта с Ираном Политолог Самонкин: вмешательство в конфликт с Ираном грозит Украине санкциями

Отправка военного контингента из Киева для вмешательства в конфликт против Ирана грозит Украине репутационными потерями и санкциями, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, украинские бизнесмены потеряют выгодные экономические сделки на всем Ближнем Востоке.

Если, не дай Бог, Украина станет конфликтовать с Ираном, то она себе наживет очень серьезного врага. Это грозит срывом многих экономических сделок, закрытием украинского бизнеса на территории Ближнего Востока, и охлаждению отношений с соседями Ирана. В том числе потому, что украинские олигархи без Ближнего Востока жить не могут. Поэтому в этом отношении существует ряд репутационных рисков и угроза санкций, — заявил он.

Самонкин отметил, что отправка украинских военный на Ближний Восток оголит фронт Киева в зоне боевых действий СВО. По его словам, военный престиж Украины нарушен из-за ограничения поставок оружия от США.

Престиж серьезной военной державы Украины крайне нарушен, потому что, если они сейчас будут направлять в Иран контрактников, резервистов или вооружение, то это еще больше оголит украинский фронт. Европа поставляет Киеву мало оружия, как и США. Сейчас эти ракеты, которые должны были быть выделены Украине, попадают в Израиль, — заключил Самонкин.

Ранее источник из Тегерана сообщил, что страна способна выдержать удары США и в итоге лишить их желания продолжать конфликт. Стратегия получила кодовое название «Безумец» и была разработана после 12-дневного противостояния.