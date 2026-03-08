Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 12:02

Политолог ответил, чем для Украины опасно начало конфликта с Ираном

Политолог Самонкин: вмешательство в конфликт с Ираном грозит Украине санкциями

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Отправка военного контингента из Киева для вмешательства в конфликт против Ирана грозит Украине репутационными потерями и санкциями, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, украинские бизнесмены потеряют выгодные экономические сделки на всем Ближнем Востоке.

Если, не дай Бог, Украина станет конфликтовать с Ираном, то она себе наживет очень серьезного врага. Это грозит срывом многих экономических сделок, закрытием украинского бизнеса на территории Ближнего Востока, и охлаждению отношений с соседями Ирана. В том числе потому, что украинские олигархи без Ближнего Востока жить не могут. Поэтому в этом отношении существует ряд репутационных рисков и угроза санкций, — заявил он.

Самонкин отметил, что отправка украинских военный на Ближний Восток оголит фронт Киева в зоне боевых действий СВО. По его словам, военный престиж Украины нарушен из-за ограничения поставок оружия от США.

Престиж серьезной военной державы Украины крайне нарушен, потому что, если они сейчас будут направлять в Иран контрактников, резервистов или вооружение, то это еще больше оголит украинский фронт. Европа поставляет Киеву мало оружия, как и США. Сейчас эти ракеты, которые должны были быть выделены Украине, попадают в Израиль, — заключил Самонкин.

Ранее источник из Тегерана сообщил, что страна способна выдержать удары США и в итоге лишить их желания продолжать конфликт. Стратегия получила кодовое название «Безумец» и была разработана после 12-дневного противостояния.

Иран
Украина
военные
санкции
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Еще не то творилось»: Песков о конце света из-за событий в мире
Песков заявил о «смерти» международного права
Иран тайно выбрал нового верховного лидера
Стало известно, сколько человек занято поисками троих подростков
Водонаева раскрыла информацию о застрявшем в Дубае сыне
«Кумулятивный эффект»: Песков об обстановке на Ближнем Востоке
Гладков раскрыл результаты атаки ВСУ на регион
«В каком мире мы живем»: Лавров обратился к США с одним требованием
Фицо обвинил Зеленского в подготовке подрыва «Дружбы»
В центральной части Украины после взрыва пострадал завод
Иран атаковал опреснительную установку в Бахрейне
Группировка «Юг» нанесла мощный удар по позициям ВСУ
Россияне перешли в режим жесткой экономии на авиабилетах
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 марта: где сбои в России
Военкор опубликовал фото последствий черного дождя в Тегеране
Политолог ответил, чем для Украины опасно начало конфликта с Ираном
Ощадбанк поставил Венгрии условие после задержания украинских инкассаторов
Удары по Украине сегодня, 8 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Готовы перенять эстафету»: Словакия посоветовала Украине забыть о кредите
Местный рыбак рассказал о судьбе одного из пропавших в Подмосковье детей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.