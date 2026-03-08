Долиной пришлось снизить гонорар в три раза на банковский корпоратив Гонорар Долиной за корпоратив упал с 12 до 3,5 млн рублей

Певица Лариса Долина могла значительно снизить стоимость своего выступления на корпоративах, заявил aif.ru продюсер Сергей Дворцов. По предварительным данным, артистка 8 марта поздравит сотрудниц банковской сферы в Санкт-Петербурге, при этом частное выступление оценили не менее чем в 3,5 млн рублей.

3,5 млн рублей — довольно необычная цена, скорее всего, она занижена. Для сравнения: раньше гонорары певицы за частные выступления достигали более 12 млн рублей за один концерт. Вероятно, снижение цены связано с известными событиями вокруг ее квартиры, — отметил Дворцов.

После истории с судом из-за квартиры в Хамовниках Долина столкнулась с отменой или переносом больших концертов. В январе отменили выступление в Туле, концерт в петербургском БКЗ «Октябрьский» перенесли с февраля на ноябрь, а в столичном Доме музыки отменили юбилейное шоу, запланированное на 6 марта.

Ранее был составлен рейтинг самых упоминаемых в соцсетях российских женщин за последний год. Первое место заняла Долина с 1,7 млн публикаций, опередив представителя МИД РФ Марию Захарову и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Однако в топе интернет-СМИ лидерство осталось за российским дипломатом, в то время как певица не попала даже в двадцатку.