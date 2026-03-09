Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 04:42

Трамп озвучил, кто и когда закончит войну в Иране

Трамп заявил, что вместе с Нетаньяху примет решение о завершении войны в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о прекращении военной кампании против Ирана будет решаться совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В интервью The Times of Israel американский лидер подчеркнул, что окончательное решение примет в «подходящий момент», но все будет учтено.

Я думаю, это общее решение. Немного. Я приму решение в подходящий момент, но все будет учтено, — ответил Трамп на вопрос о том, будет ли он принимать решение единолично или вместе с Нетаньяху.

Американский лидер также дал понять, что Израиль не сможет действовать в одиночку. Заявление прозвучало на фоне продолжающейся с 28 февраля операции США и Израиля против Ирана, в ходе которой погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Ранее Трамп указал, что Иран «капитулировал» перед соседними странами на Ближнем Востоке. Глава государства сделал такой вывод исходя из того, что Тегеран прекратил наносить по ним удары. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал заявления о безоговорочной капитуляции Ирана грезами. По данным газеты Washington Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовился атаковать Иран даже без участия США. В частности, политик собирался ударить по республике баллистическими ракетами.

Дональд Трамп
Иран
Биньямин Нетаньяху
конфликты
