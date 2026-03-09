КСИР поклялся в верности новому верховному лидеру Ирана

Корпус стражей Исламской революции присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана, которого назначил Совет экспертов, говорится в заявлении КСИР. Моджтабе Хаменеи 56 лет, он священнослужитель среднего звена. Его долгое время рассматривали в качестве потенциального преемника отца.

Корпус стражей Исламской революции <...> готов к полному повиновению и самопожертвованию во исполнение божественных повелений Его Высокопреосвященства аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи, — подчеркнули в КСИР.

Ранее сообщалось, что иранский Генеральный штаб выступил с грозным предупреждением в адрес Вашингтона после избрания сына Хаменеи новым верховным лидером страны. Военные пообещали, что США и другие враги «пожалеют о любой агрессии» против республики.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о прекращении военной кампании против Ирана будет решаться совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер отметил, что окончательное решение примет в «подходящий момент», но все будет учтено.