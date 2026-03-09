Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 07:28

КСИР поклялся в верности новому верховному лидеру Ирана

Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хаменеи Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Корпус стражей Исламской революции присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана, которого назначил Совет экспертов, говорится в заявлении КСИР. Моджтабе Хаменеи 56 лет, он священнослужитель среднего звена. Его долгое время рассматривали в качестве потенциального преемника отца.

Корпус стражей Исламской революции <...> готов к полному повиновению и самопожертвованию во исполнение божественных повелений Его Высокопреосвященства аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи, — подчеркнули в КСИР.

Ранее сообщалось, что иранский Генеральный штаб выступил с грозным предупреждением в адрес Вашингтона после избрания сына Хаменеи новым верховным лидером страны. Военные пообещали, что США и другие враги «пожалеют о любой агрессии» против республики.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о прекращении военной кампании против Ирана будет решаться совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер отметил, что окончательное решение примет в «подходящий момент», но все будет учтено.

КСИР
Иран
присяга
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пламя охватило 2500 «квадратов» склада в Краснодаре
Названо самое катастрофическое решение Финляндии за всю историю страны
«Колоссальные потери»: военкор оценил риски наземной операции США в Иране
Боец назвал главное преимущество российских «Елок» в зоне СВО
Взрыв в районе военной базы США в столице Бахрейна попал на видео
БПЛА и артиллерия уничтожили броневики ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 марта
«Река смерти» для ВСУ, горы трупов под Лиманом: новости СВО на утро 9 марта
«Фактически мертв»: Зеленскому вынесли суровый приговор
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 марта: инфографика
Мошенники освоили способ обмана россиян через «доставку техники»
В Германии сняли момент падения метеорита, пробившего крыши жилых домов
Свыше 160 дронов устроили массированный налет на Россию
Тысячи солдат НАТО соберутся на границе с Россией для учений
КСИР поклялся в верности новому верховному лидеру Ирана
Стало известно, кто получает «космические» зарплаты в России
В России появится четкий и жесткий ГОСТ на энергетики
Силы ПВО лишили «крыльев» четыре дрона под Смоленском
Женщина открыла огонь по дому Рианны в Беверли-Хиллз
Российские отели призвали не размещать китайцев на четвертых этажах
В Ленинградской области объявили воздушную опасность
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.