Военная база США в Ираке попала под удар беспилотника Reuters: иранский БПЛА атаковал военную базу США у города Эрбиль в Ираке

Иранский беспилотник нанес удар по американской военной базе, передает Reuters. Атака дрона была зафиксирована в районе иракского города Эрбиль. Командование ВС США не комментировало информацию, сведений о пострадавших и разрушениях также обнародовано не было.

Атаку на дипмиссию удалось отразить с помощью систем ПВО C-RAM, последствия удара по базе пока неизвестны. Вашингтон традиционно воздерживается от комментариев до официального подтверждения. Нападение стало продолжением масштабной ответной операции Ирана, начатой 28 февраля после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны королевства Саудовская Аравия ликвидировали беспилотник, приближавшийся к стратегически важному нефтяному месторождению Шайба. Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на местное Министерство обороны проинформировал, что инцидент произошел в пустыне Руб-эль-Хали.