В Ленинградской области объявили воздушную опасность

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Он также предупредил, что в связи с работой средств радиоэлектронной борьбы и высокой нагрузкой на сети операторов связи у абонентов может наблюдаться временное снижение скорости мобильного интернета и ухудшение качества связи.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — написал губернатор области.

В ночь на 9 марта в четырех районах Ростовской области были отражены воздушные атаки. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО 8 марта перехватили и уничтожили за три часа, с 20:00 до 23:00 мск, 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ. противник атаковал девять регионов страны.

Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике погибли четыре мирных жителя, среди которых есть ребенок. Еще 12 человек, в том числе подросток, получили ранения различной степени тяжести. Под огнем противника оказались Донецк, Горловка, Волноваха и другие населенные пункты.