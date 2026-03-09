Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 06:47

В Ленинградской области объявили воздушную опасность

Дрозденко: в Ленинградской области объявлена опасность БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Он также предупредил, что в связи с работой средств радиоэлектронной борьбы и высокой нагрузкой на сети операторов связи у абонентов может наблюдаться временное снижение скорости мобильного интернета и ухудшение качества связи.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета, написал губернатор области.

В ночь на 9 марта в четырех районах Ростовской области были отражены воздушные атаки. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО 8 марта перехватили и уничтожили за три часа, с 20:00 до 23:00 мск, 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ. противник атаковал девять регионов страны.

Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике погибли четыре мирных жителя, среди которых есть ребенок. Еще 12 человек, в том числе подросток, получили ранения различной степени тяжести. Под огнем противника оказались Донецк, Горловка, Волноваха и другие населенные пункты.

БПЛА
Ленинградская область
Александр Дрозденко
тревога
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пламя охватило 2500 «квадратов» склада в Краснодаре
Названо самое катастрофическое решение Финляндии за всю историю страны
«Колоссальные потери»: военкор оценил риски наземной операции США в Иране
Боец назвал главное преимущество российских «Елок» в зоне СВО
Взрыв в районе военной базы США в столице Бахрейна попал на видео
БПЛА и артиллерия уничтожили броневики ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 марта
«Река смерти» для ВСУ, горы трупов под Лиманом: новости СВО на утро 9 марта
«Фактически мертв»: Зеленскому вынесли суровый приговор
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 марта: инфографика
Мошенники освоили способ обмана россиян через «доставку техники»
В Германии сняли момент падения метеорита, пробившего крыши жилых домов
Свыше 160 дронов устроили массированный налет на Россию
Тысячи солдат НАТО соберутся на границе с Россией для учений
КСИР поклялся в верности новому верховному лидеру Ирана
Стало известно, кто получает «космические» зарплаты в России
В России появится четкий и жесткий ГОСТ на энергетики
Силы ПВО лишили «крыльев» четыре дрона под Смоленском
Женщина открыла огонь по дому Рианны в Беверли-Хиллз
Российские отели призвали не размещать китайцев на четвертых этажах
В Ленинградской области объявили воздушную опасность
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.