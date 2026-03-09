Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 06:00

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 марта

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 9 марта?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 9 марта

В ночь на понедельник, 9 марта, сразу в нескольких регионах России объявляли опасность атаки БПЛА.

Так, сигнал об угрозе атаки беспилотников увидели жители Воронежской области. Губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале заявил, что системы ПВО были приведены в готовность.

Также ночью в оперштабе Краснодарского края сообщили, что режим угрозы атаки БПЛА введен в Новороссийске.

Кроме того, угроза атаки БПЛА была объявлена в Сочи. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Всего за минувшую неделю силы противовоздушной обороны России перехватили и нейтрализовали не менее 1999 украинских беспилотных летательных аппаратов на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.

2 и 5 марта было сбито наибольшее число беспилотников — 679 и 410 единиц соответственно. Большинство атак было направлено на европейскую часть России.

За период с 23 февраля по 1 марта ПВО России всего перехватила не менее 1900 украинских дронов.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО в ночь на 8 марта ликвидировали более 70 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись семь регионов страны, а также акватория Азовского моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, 20 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Астраханской области, еще 20 — над территорией Республики Крым, 14 — над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Белгородской области. Четыре беспилотника сбиты над Краснодарским краем, три — над Курской областью, два — над Волгоградской областью и один — над Азовским морем.

Женщина погибла в результате атаки украинских беспилотников на многоквартирный жилой дом в Васильевке Запорожской области, заявила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко. По ее словам, более 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

«Ночью было найдено тело женщины. Оперативные службы и сейчас работают, проверяют, чтобы никого не было под завалами», — подчеркнула она.

Первый БПЛА ударил по Васильевке вечером 7 марта. В результате атаки и возникшего пожара был почти полностью разрушен дом, в зданиях вокруг выбило стекла. Также произошло обрушение подъезда на соседней улице, уточнила Романиченко. Она добавила, что ВСУ предпринимают попытки атаковать службы, занимающиеся устранением последствий удара.

БПЛА ВСУ атаковали три муниципалитета в Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали три мирных жителя.

«Три муниципалитета атакованы ВСУ. Пострадали три мирных жителя», — сообщил он.

Артиллерия ВСУ атаковала Курскую область 46 раз за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, за ночь над Курском было уничтожено 33 украинских БПЛА.

«Всего в период с 09:00 7 марта до 07:00 8 марта сбито 33 вражеских беспилотника различного типа. 46 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств», — сообщил он.

Читайте также:

Недоступные Patriot и потеря важнейшего союза: новости СВО на вечер 8 марта

Волчанск, Гришино, Сергеевка: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 марта

Наступление ВС РФ на Запорожье 8 марта: успехи и проблемы, сводка сегодня

атаки
ВСУ
СВО
ПВО
БПЛА
Россия
регионы
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские отели призвали не размещать китайцев на четвертых этажах
В Ленинградской области объявили воздушную опасность
Составлен список звезд, которые погибли в ДТП
Стоимость нефти марки Brent вновь обновила максимум
«Враги будут сожалеть»: в Иране сделали мрачное предупреждение США
Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Ростовскую область
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 марта
Военная база США в Ираке попала под удар беспилотника
Премьер-министра Италии высмеяли за слова о США и Иране
ВВС Саудовской Аравии предотвратили атаку на крупнейшее месторождение
Главные переговорщики Трампа посетят ближневосточную страну
Арестованный Мадуро направил Венесуэле послание веры
В РФПИ связали рост цен на нефть с усилением голоса России в мире
Пенсионерам могут предложить дополнительный оплачиваемый отпуск
Экс-замдиректору «Калашникова» ужесточили обвинение
Составлен список звезд, которые готовятся стать родителями в 2026 году
Названа дата церемонии присяги новому лидеру Ирана
Полеты над Калугой временно приостановили
Трамп озвучил, кто и когда закончит войну в Иране
Пугачева может лишиться своего бренда в России
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.