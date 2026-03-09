Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 9 марта?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 9 марта

В ночь на понедельник, 9 марта, сразу в нескольких регионах России объявляли опасность атаки БПЛА.

Так, сигнал об угрозе атаки беспилотников увидели жители Воронежской области. Губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале заявил, что системы ПВО были приведены в готовность.

Также ночью в оперштабе Краснодарского края сообщили, что режим угрозы атаки БПЛА введен в Новороссийске.

Кроме того, угроза атаки БПЛА была объявлена в Сочи. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Всего за минувшую неделю силы противовоздушной обороны России перехватили и нейтрализовали не менее 1999 украинских беспилотных летательных аппаратов на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.

2 и 5 марта было сбито наибольшее число беспилотников — 679 и 410 единиц соответственно. Большинство атак было направлено на европейскую часть России.

За период с 23 февраля по 1 марта ПВО России всего перехватила не менее 1900 украинских дронов.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО в ночь на 8 марта ликвидировали более 70 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись семь регионов страны, а также акватория Азовского моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, 20 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Астраханской области, еще 20 — над территорией Республики Крым, 14 — над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Белгородской области. Четыре беспилотника сбиты над Краснодарским краем, три — над Курской областью, два — над Волгоградской областью и один — над Азовским морем.

Женщина погибла в результате атаки украинских беспилотников на многоквартирный жилой дом в Васильевке Запорожской области, заявила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко. По ее словам, более 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

«Ночью было найдено тело женщины. Оперативные службы и сейчас работают, проверяют, чтобы никого не было под завалами», — подчеркнула она.

Первый БПЛА ударил по Васильевке вечером 7 марта. В результате атаки и возникшего пожара был почти полностью разрушен дом, в зданиях вокруг выбило стекла. Также произошло обрушение подъезда на соседней улице, уточнила Романиченко. Она добавила, что ВСУ предпринимают попытки атаковать службы, занимающиеся устранением последствий удара.

БПЛА ВСУ атаковали три муниципалитета в Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали три мирных жителя.

«Три муниципалитета атакованы ВСУ. Пострадали три мирных жителя», — сообщил он.

Артиллерия ВСУ атаковала Курскую область 46 раз за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, за ночь над Курском было уничтожено 33 украинских БПЛА.

«Всего в период с 09:00 7 марта до 07:00 8 марта сбито 33 вражеских беспилотника различного типа. 46 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств», — сообщил он.

