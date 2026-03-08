Гладков раскрыл последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

БПЛА ВСУ атаковали три муниципалитета в Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, пострадали три мирных жителя.
Три муниципалитета атакованы ВСУ. Пострадали три мирных жителя, — сообщил он.
В селе Графовка Шебекинского округа дрон ударил по территории частного домовладения. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями различных частей тела госпитализировали. В городе Грайворон FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль, двое мужчин получили ранения грудной клетки от осколков. Они также госпитализированы.
Ранее стало известно, что удар украинского беспилотника по многоэтажному дому в Тракторозаводском районе Волгограда привел к ранению пяти человек. Власти Волгограда на фоне инцидента развернули пункт временного размещения на территории школы № 1. Для граждан будут организованы спальные места и горячее питание.
До этого в правительстве ЛНР сообщили, что в Кременной украинский беспилотник атаковал городскую больницу. Жертв и пострадавших удалось избежать.