08 марта 2026 в 12:24

Гладков раскрыл последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков: три человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

БПЛА ВСУ атаковали три муниципалитета в Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, пострадали три мирных жителя.

Три муниципалитета атакованы ВСУ. Пострадали три мирных жителя, сообщил он.

В селе Графовка Шебекинского округа дрон ударил по территории частного домовладения. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями различных частей тела госпитализировали. В городе Грайворон FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль, двое мужчин получили ранения грудной клетки от осколков. Они также госпитализированы.

Ранее стало известно, что удар украинского беспилотника по многоэтажному дому в Тракторозаводском районе Волгограда привел к ранению пяти человек. Власти Волгограда на фоне инцидента развернули пункт временного размещения на территории школы № 1. Для граждан будут организованы спальные места и горячее питание.

До этого в правительстве ЛНР сообщили, что в Кременной украинский беспилотник атаковал городскую больницу. Жертв и пострадавших удалось избежать.

