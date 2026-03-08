Самарец наказал автосалон-мошенник и отсудил 2 млн рублей

Житель Самары Вугар Сулейманов отсудил у автосалона «Феликс» более 2 млн рублей после покупки машины со скрытыми дефектами, сообщает портал «Волга Ньюс». В марте 2025 года он увидел объявление о продаже Kia Rio за 380 тыс. рублей, но в итоге уехал из салона на Hyundai Solaris стоимостью 1,2 млн.

В автосалоне мужчине подтвердили наличие дешевой машины и предложили оформить сделку через трейд-ин с его Lada Priora. После отказа банка в кредите менеджер оперативно переориентировал покупателя на другую модель. Позже Сулейманов обнаружил, что реальные условия не совпадают с устными договоренностями, а приобретенный автомобиль имеет серьезные скрытые дефекты, не указанные в документах.

Когда покупатель попытался расторгнуть договор и вернуть свою старую машину, салон отказался идти навстречу. В августе 2025 года он обратился в Куйбышевский районный суд, и 5 марта 2026 года суд аннулировал договор купли-продажи. Автосалон обязан вернуть уплаченные средства, а также выплатить компенсацию морального вреда, неустойку, штраф и судебные издержки — общая сумма превысила 2 млн рублей.

Ранее житель Санкт-Петербурга отсудил у автосалона 45 млн рублей за неисправности в новом кроссовере Geely Tugella. Мужчина приобрел машину в 2023 году за 3,3 млн рублей, но столкнулся с дефектами, включая неработающую беспроводную зарядку. Дилер отказался устранять недостатки, однако суд взыскал сумму, в 15 раз превышающую стоимость автомобиля.