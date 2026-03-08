Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 13:50

Самарец наказал автосалон-мошенник и отсудил 2 млн рублей

Житель Самары выиграл суд у автосалона «Феликс» на 2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Самары Вугар Сулейманов отсудил у автосалона «Феликс» более 2 млн рублей после покупки машины со скрытыми дефектами, сообщает портал «Волга Ньюс». В марте 2025 года он увидел объявление о продаже Kia Rio за 380 тыс. рублей, но в итоге уехал из салона на Hyundai Solaris стоимостью 1,2 млн.

В автосалоне мужчине подтвердили наличие дешевой машины и предложили оформить сделку через трейд-ин с его Lada Priora. После отказа банка в кредите менеджер оперативно переориентировал покупателя на другую модель. Позже Сулейманов обнаружил, что реальные условия не совпадают с устными договоренностями, а приобретенный автомобиль имеет серьезные скрытые дефекты, не указанные в документах.

Когда покупатель попытался расторгнуть договор и вернуть свою старую машину, салон отказался идти навстречу. В августе 2025 года он обратился в Куйбышевский районный суд, и 5 марта 2026 года суд аннулировал договор купли-продажи. Автосалон обязан вернуть уплаченные средства, а также выплатить компенсацию морального вреда, неустойку, штраф и судебные издержки — общая сумма превысила 2 млн рублей.

Ранее житель Санкт-Петербурга отсудил у автосалона 45 млн рублей за неисправности в новом кроссовере Geely Tugella. Мужчина приобрел машину в 2023 году за 3,3 млн рублей, но столкнулся с дефектами, включая неработающую беспроводную зарядку. Дилер отказался устранять недостатки, однако суд взыскал сумму, в 15 раз превышающую стоимость автомобиля.

автомобили
суды
продажи
автосалоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ОАЭ впервые ударили по Ирану
Тела матери и ребенка нашли у подъезда в Красноярске
Появилась тревожная информация о поисках пропавших в Звенигороде детей
«Самый волшебный момент»: Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз
Вопрос покушения на генерала Алексеева подняли на переговорах
Российской лыжнице отказали в нейтральном статусе
«Не совсем честная борьба»: Ферстаппен разочаровался гонкой в Австралии
Самарец наказал автосалон-мошенник и отсудил 2 млн рублей
Песков увидел потенциал экономического роста в Азии
Украинские дроны-матки атаковали Донецкую кольцевую дорогу
Ученые объяснили, почему лед Финского залива стал «кровавым»
Путин описал отношения Киева и Европы выражением о хвосте и собаке
Раскрыт диагноз Лерчек после новости об онкологической реанимации
«Ошибка системная»: Путин указал на виновных в украинском кризисе
Россиян предупредили о волне небывалого подорожания ремонта авто
В России впервые появился ГОСТ для собак-поводырей
«Плохой мальчик»: в Кремле указали на новую роль Зеленского
«Триколор» столкнулся с масштабным сбоем
Долиной пришлось снизить гонорар в три раза на банковский корпоратив
В Сети появились кадры с места поиска пропавших детей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.