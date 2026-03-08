Юрист ответил, что грозит москвичам за шум авто во дворе ночью Юрист Салкин: шум авто ночью грозит москвичам штрафом до 2 тыс. рублей

За шум во дворе ночью водителям-москвичам грозит штраф до 2 тыс. рублей, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, правила дорожного движения запрещают использовать сигнал авто не по назначению.

Если сигналят в ночное время — в период, когда действует закон о тишине (он различается по регионам), — применяется региональная административная ответственность. В Москве это штраф 1000–2000 рублей. В Московской области — 1000–3000 рублей. Правила дорожного движения фактически запрещают использовать звуковой сигнал в городе, за исключением случаев, когда это необходимо для предотвращения ДТП. За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей, — заявил он.

Юрист отметил, что самостоятельное наказание владельца авто за шум во дворе может повлечь обязанность за возмещение ущерба. По его словам, большой урон автомобилю может повлечь за собой уголовную ответственность.

Самостоятельное «наказывание» владельца автомобиля — например, когда из окна на машину бросают тяжелый предмет, — может повлечь для такого «борца за тишину» обязанность возместить причиненный ущерб, а если ущерб превысит 5000 рублей и окажется значительным для собственника автомобиля, то и уголовную ответственность, — заключил он.

Ранее Салкин заявил, что чересчур громкое музыкальное поздравление в честь Международного женского дня на улице может повлечь за собой штраф. По его словам, ответственность наступает в случае нарушения тишины в ночное время суток.