Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 12:09

ВСУ начали «охоту» на российских водителей

Второй водитель пострадал при атаке дрона на автомобиль в Запорожской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Водитель пострадал при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в городе Васильевке Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, пациента с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга поместили в хирургическое отделение. В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Вражеский БПЛА атаковал гражданский легковой автомобиль в городе Васильевке. Пострадал водитель — местный житель 1949 года рождения, — отметил он.

Ранее Балицкий заявил, что в Запорожской области был атакован гражданский автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Он получил осколочное ранение. Инцидент произошел на автомобильной дороге, ведущей в сторону города Васильевки.

Утром 6 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 56 БПЛА уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.

Запорожская область
Евгений Балицкий
водители
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азербайджан решил вывести свой дипкорпус из Ирана
Полиции сказали, что сами разберутся: мужчина расчленил троих родственников
Украинскому блогеру дали в России 6,5 лет
Следователь раскрыла детали одного из самых громких убийств Новосибирска
Солист группы «Три дня дождя» стал отцом второго сына за полгода
Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения
Экс-игрок сборной СССР объяснил провал «Спартака» в матче с «Динамо»
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
В Кремле раскрыли, к чему приведет размещение ядерного оружия в Финляндии
Жительница Кировска смогла вернуть деньги, переданные мошенникам
В России призвали иранцев уничтожить мировое зло во главе с Трампом
Более 2 тыс. украинских БПЛА перехватили в зоне СВО за неделю
Житель Петербурга предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде
Судью задержали после матча «Химки» — «Алания»
Названа истинная причина отправки украинских военных для охраны баз США
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта
Назван новый худрук МХАТ имени Горького
Песков рассказал о сотрудничестве России с Китаем и Индией
Ромашина раскрыла секрет многолетнего доминирования российских синхронисток
Психиатр объяснил, как пережить начало самостоятельной жизни ребенка
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.