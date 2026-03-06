ВСУ начали «охоту» на российских водителей Второй водитель пострадал при атаке дрона на автомобиль в Запорожской области

Водитель пострадал при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в городе Васильевке Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, пациента с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга поместили в хирургическое отделение. В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Вражеский БПЛА атаковал гражданский легковой автомобиль в городе Васильевке. Пострадал водитель — местный житель 1949 года рождения, — отметил он.

Ранее Балицкий заявил, что в Запорожской области был атакован гражданский автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Он получил осколочное ранение. Инцидент произошел на автомобильной дороге, ведущей в сторону города Васильевки.

Утром 6 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 56 БПЛА уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.