06 марта 2026 в 17:23

В Иране начались протесты

Иранцы вышли на улицы с портретами Хаменеи в знак протеста против атак США

Фото: Salvatore Laporta/KONTROLAB/Global Look Press
Иранцы вышли на улицы с флагами и портретами погибшего аятоллы Али Хаменеи в знак протеста против атак США и Израиля, соответствующие кадры приводит RT. На них можно увидеть, что люди заполонили улицы, они поднимают правый кулак и скандируют антивоенные лозунги. Уточнялось, что эти шествия проходят в том числе в Тегеране, Куме, Бендер-Махшехре и Маларде.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей Ирана выходят на траурные митинги по всей стране. При этом женщины не сдерживали своих рыданий. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели Хаменеи при ударе Соединенных Штатов и Израиля. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сразу вышел на связь и заявил, что убийство верховного лидера можно расценить лишь как объявление Израилем и США войны мусульманам всего мира.

Также сообщалось, что супруга погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, на которой он женился в 1964 году, скончалась. Она умерла от полученных при ударе США и Израиля ранений. Уточнялось, что до смерти жена Хаменеи находилась в коме.

