03 марта 2026 в 11:25

Морпехи США расстреливали протестующих в пакистанском Карачи

Карачи, Пакистан Карачи, Пакистан Фото: I MranAli/XinHua/Global Look Press
Военнослужащие Морской пехоты США расстреливали протестующих в пакистанском городе Карачи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Как сообщалось ранее, жители города пытались взять штурмом американское посольство в рамках стихийной акции протеста.

Всего в ходе митингов погибли 10 протестующих, еще более 40 были госпитализированы. На данный момент не ясно, является ли это следствием действий морпехов США.

Комментарии чиновников агентству стали первым подтверждением того, что американские военные причастны к стрельбе. Как пишет СМИ, сотрудники посольства могли слишком серьезно воспринять угрозу безопасности во время протестов.

Ранее журналист NewsNation Келли Мейер, сославшись на личный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщила, что Вашингтон не оставит без ответа нападение на американское посольство в столице Саудовской Аравии и убийство американских военных. При этом глава Белого дома подчеркнул, что в данный момент не считает необходимым вводить войска в Иран.

протесты
Пакистан
США
стрельбы
