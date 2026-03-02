Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране

Внутренняя ситуация в Иране характеризуется не ростом протестных настроений, а укреплением патриотического движения, заявил бывший посол России в Исламской Республике Александр Марьясов в беседе с корреспондентом NEWS.ru в ходе круглого стола РИА Новости. Так дипломат прокомментировал вопрос о возможной потере властями контроля на фоне военных действий.

Это иллюзия Трампа. <...> Да, протестные выступления есть, протестные выступления диктовались экономическими проблемами. Да, были требования, лозунги антиправительственные, но, как уже доказывали иранские власти, эти вещи были привнесены израильской агентурой. То есть это было навязано, и в ходе этих демонстраций повторялись эти лозунги. Какого-то массового протестного выступления в Иране нет, — сказал Марьясов.

По словам дипломата, удары со стороны Израиля и гибель высшего духовного руководителя не ослабили позиции властей, а, наоборот, укрепили иранцев в необходимости сопротивляться. В настоящее время, подчеркнул Марьясов, надо говорить не об усилении оппозиции, а о сплочении общества вокруг правительства.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил о вероятности наземной операции США в Иране из-за концентрации американских войск у границ. По его словам, Вашингтон стремится сменить руководство страны для доступа к ресурсам, но столкнется с эффективной обороной Тегерана и отсутствием поддержки среди местного населения.