02 марта 2026 в 17:15

В Иране жестко ответили на атаки США и Израиля

Посол Ирана Джалали назвал удары США и Израиля атакой на все страны региона

Казем Джалали Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Нападение США и Израиля на Иран стало атакой на все страны региона и повлияет на безопасность международного сообщества, написал в статье для РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. Дипломат подчеркнул, что в долгосрочной перспективе эта агрессия затронет механизмы коллективной безопасности.

То, что сейчас происходит в Западной Азии и на Ближнем Востоке, — это не просто агрессия против Ирана, а нападение на все страны региона и безопасность международного сообщества, и это повлияет на механизмы коллективной безопасности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, особенно в сфере предотвращения конфликтов и урегулирования кризисов на региональном и международном уровнях, — написал посол.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что США могут начать наземную военную операцию в Иране. По его словам, об этом говорит сосредоточение американских войск у границ страны.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Иран может атаковать американские базы, когда у США будет мало ракет, чтобы принудить Вашингтон к переговорам. По его словам, количество пусковых установок, которыми располагает Тегеран, будет одним из ключевых факторов в дальнейшем развитии конфликта.

Иран
США
Израиль
послы
