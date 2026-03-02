Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 18:35

Медведев ответил, не начал ли Трамп третью мировую войну

Медведев: третья мировая война пока не идет, но начнется в любой момент

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Формально третья мировая война пока не идет, но начаться она может в любой момент, если американский президент Дональд Трамп продолжит свой курс по ликвидации руководства Ирана, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, действия хозяина Белого дома безумны.

Если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она (третья мировая война. — NEWS.ru) несомненно начнется. И триггером может стать любое событие. Любое, — отметил он.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США остановить невозможно, объяснил он.

Также руководитель Отдела внешнеполитических исследований ИСКРАН Галина Царегородцева предположила, что, скорее всего, США сами не поняли, что они начали на Ближнем Востоке. По ее словам, России нужно отстаивать свои интересы в указанном регионе.

