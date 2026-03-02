Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям Биржи США открылись мощным падением из-за эскалации на Ближнем Востоке

Американский фондовый рынок открыл неделю падением ключевых показателей более чем на процент, свидетельствуют данные биржевых торгов. Индексы пошли вниз на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По состоянию на 17:30 мск промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,08% до отметки 48 447,52 пункта. Широкий рыночный индикатор S&P 500 потерял 1,07%, достигнув значения 6805,31 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq снизился на 1,34%, остановившись на уровне 24 625,08 пункта.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цена барреля Brent способна подняться до $100 (7700 рублей) к окончанию торгов 2 марта, если блокада Ормузского пролива сохранится. Аналитик предсказал дальнейшее удорожание сырья в случае пролонгации ограничений судоходства по данному маршруту.

Кроме того, в официальном заявлении QatarEnergy говорится о прекращении производства сжиженного природного газа на всех мощностях госкомпании вследствие атак БПЛА на ее объекты. Под удары попали предприятия, расположенные в индустриальных районах Рас-Лаффан и Месаид.