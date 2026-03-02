Зимняя Олимпиада — 2026
Командир штурмовиков раскрыл тяжелые условия боев в ЛНР

Штурмовик «Ахмата» Шило назвал тяжелыми условия боев за Белогоровку в ЛНР

ВС РФ в зоне СВО
Российские бойцы прошли через многие трудности во время боев за Белогоровку в ЛНР, включая нехватку воды, рассказал RT командир одной из штурмовых групп спецназа «Ахмат» с позывным Шило. По его словам, обстоятельства были тяжелые, но военные успешно с ними справились.

Шило служит по контракту. К началу 2022 года офицер уже участвовал в контртеррористических операциях в Ингушетии и в командировке в Сирии. В зоне специальной военной операции он начинал как боец штурмового подразделения.

Военный также рассказал о спасении сослуживца с позывным Боцман, который потерял ногу при минометном обстреле. Под плотным огнем офицер вынес раненого товарища с поля боя.

За время службы командир неоднократно эвакуировал раненых. За отличие в боях за Демидовку, где его взвод занял ключевую улицу и помог соединить разрозненные подразделения ВС РФ, Шило был удостоен ордена Мужества.

Ранее подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Круглое в Харьковской области. В ходе активного продвижения военнослужащие 69-й мотострелковой дивизии вытеснили противника из села и провели зачистку зданий.

