02 марта 2026 в 20:38

Момент убийства Хаменеи попал на видео

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Руководство израильской армии опубликовало в Сети видео удара, в результате которого погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он был убит в своей резиденции утром 28 февраля, что официально подтвердили иранские власти 1 марта.

На кадрах можно увидеть два знания, которые рушатся от мощных взрывов. Территорию вокруг строений заволокло густым дымом и клубами пыли, образовавшимися в результате детонации боеприпасов.

Ранее источники сообщили, что американская разведка на протяжении нескольких месяцев вела наблюдение за верховным лидером Ирана и установила, что утром 28 февраля в его резиденции запланировано совещание с участием аятоллы. Первоначально удар планировался на ночное время, однако атаку отложили до утра, чтобы накрыть собрание высокопоставленных чиновников.

Кроме того, военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что расчеты США на дестабилизацию Ирана после ликвидации Хаменеи не сбылись. Эксперт добавил, что Вашингтон также просчитался в надеждах на давление Пекина на Тегеран по вопросу навигации в Ормузском проливе.

