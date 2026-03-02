Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 18:46

«С болью и скорбью»: Лукашенко о мученической гибели Хаменеи

Лукашенко заявил, что Хаменеи принял мученическую смерть

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Белоруссии восприняли с болью и скорбью, заявил глава республики Александр Лукашенко в телеграмме с соболезнованиями президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Он отметил, что аятолла получил «высокое признание и пользовался заслуженным авторитетом далеко за пределами государства», передает Telegram-канал «Пул Первого».

С глубокой болью и скорбью в Республике Беларусь восприняли трагическую новость о гибели верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи в результате вероломной атаки <...> Духовный лидер остался верным своему народу до последнего вздоха и мужественно принял мученическую смерть, отстаивая суверенитет и независимость Ирана, — сказано в сообщении.

О гибели аятоллы стало известно в ночь на 1 марта. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внук, невестка и зять.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Иран уже дважды якобы пытался его ликвидировать. Американский лидер отметил, что верховный лидер Исламской Республики был убит первым в этом противостоянии.

