Взрыв прогремел в кафе под Минском Взрыв прогремел в строящемся здании кафе в Минской области

В Минской области произошел взрыв газа в строящемся здании кафе на проспекте Революции, сообщил Следственный комитет Белоруссии. Пострадали четыре работника, выполнявшие утепление здания.

Произошел взрыв в строящемся здании кафе. Четверо пострадали, — говорится в сообщении.

Следствие рассматривает несколько версий, в том числе взрыв газовоздушной смеси, образовавшейся из-за утечки из баллонов, которые использовали при ремонте. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

Ранее взрыв газа и пожар произошли в баре в Щучинске Акмолинской области Казахстана. Пострадали около 20 человек, погибли шесть. В департаменте по ЧС Акмолинской области опубликовали кадры с места взрыва газа в баре в Казахстане. В материале сказано, что здание пристроено к пятиэтажному жилому дому.

В Сети также появилось видео взрыва газа. На кадрах видно, как район озаряет ярко-красная вспышка, а из дверей кафе вылетает огненный столб. После этого здание охватило пламя.