28 февраля 2026 в 19:10

Трамп и Нетаньяху срочно созвонились на фоне ударов по Ирану

Трамп и Нетаньяху обсудили военную операцию против Ирана по телефону

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщает портал Ynet. Беседа состоялась на фоне начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана.

По сообщениям СМИ, разговор Трампа и Нетаньяху состоялся в последние несколько часов. Подробности беседы и тема обсуждения не раскрываются.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ходе встречи обсуждалась ситуация вокруг Ирана, который подвергся атаке со стороны США и Израиля.

Также Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана. Созыв поддержали Франция, Бахрейн и Колумбия.

По оценке российской стороны, действия США и Израиля против Ирана представляют собой прямое нарушение международного права. На заседании Россия намерена потребовать от Вашингтона и Тель-Авива немедленно прекратить эти действия.

