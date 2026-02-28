Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 20:14

Удар по Ирану стал крупнейшим в истории израильской авиации

ЦАХАЛ: 200 израильских истребителей атаковали Иран одновременно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Удар по территории Ирана стал крупнейшей операцией в истории военно-воздушных сил Израиля, сообщила пресс-служба израильской армии. В атаке были задействованы более 200 самолетов.

Это крупнейший военный вылет в истории израильских ВВС, проведенный на основании тщательного планирования и высококачественных разведданных, — заявили в армии.

По информации ведомства, по всей территории Ирана было атаковано около 500 целей. Среди них были ракетные установки и оборонительные системы в западных и центральных районах Ирана.

По информации ЦАХАЛ, один из ударов был нанесен по объекту в Тебризе. Оттуда Иран планировал запустить десятки ракет «земля — земля», говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля начала мобилизацию резервистов на фоне обострения конфликта с Ираном. По информации СМИ, ЦАХАЛ планирует набрать 70 тыс. человек.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к местным жителям с призывом к стойкости в связи с началом операции против Ирана. Он подчеркнул, что совместные действия Израиля и США направлены на создание условий, при которых народ Ирана сможет самостоятельно определять свою судьбу.

