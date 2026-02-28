Популярная авиакомпания попала под прицел Ространснадзора из-за задержек

Ространснадзор проведет внеплановую проверку чартерной авиакомпании Azur Air на фоне многочисленных нарушений, сообщил Telegram-канал ведомства. Среди них — задержки рейсов и несоблюдение прав пассажиров.

В связи с многочисленными нарушениями в деятельности авиакомпании Azur Air, включая систематические задержки рейсов и нарушения прав пассажиров (непредоставление положенных услуг при задержках, сложности с возвратом средств), по запросу Ространснадзора Генеральная прокуратура выдала требование о проведении внеплановой проверки перевозчика, — подчеркнули в ведомстве.

В случае подтверждения нарушений против компании могут предпринять санкции. Проверка не повлияет на работу перевозчика — он продолжит выполнять все запланированные рейсы.

Ранее специалисты Ространснадзора обнаружили в московском аэропорту Внуково зауженные калибраторы для проверки размеров ручной клади, которые использовались авиакомпанией «Победа». Позже производитель оборудования признал ответственность за несоответствие заявленным параметрам.