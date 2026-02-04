Производитель признал ответственность за зауженные калибраторы для «Победы»

Производитель калибраторов для проверки ручной клади лоукостера «Победа» признал ответственность за несоответствие заявленным параметрам. Соответствующее письмо поступило директору по операционной деятельности «Победы» от директора компании-производителя (есть в распоряжении NEWS.ru). При этом производитель уточняет, что проблема коснулась только пяти калибраторов из 330 произведенных и переданных «Победе».

Обращаем ваше внимание, что данное незначительное расхождение относится исключительно к декоративным элементам калибратора (обшивка), а не к измерительному коробу, и не влияет на замер размера ручной клади. При этом обращаем ваше внимание, что погрешность выявлена только на пяти калибраторах от общего количества в 330 штук, — говорится в письме.

Производитель калибраторов отметил, что была произведена внутренняя проверка. По ее результатам, расхождений в чертежах не выявлено. Предположительно, дефект мог возникнуть в местах стыковки панелей корзины и трубы. Также рассматривается версия изменения проходного размера из-за деформации задней рамы калибратора.

Принимая во внимание всю серьезность ситуации, мы провели дополнительный инструктаж на участках сварки и ОТК для предотвращения подобного в дальнейшем. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и хотим заверить, что мы приложим все усилия, чтобы подобные случаи больше не повторялись. Просим вас передать нам измерители ручной клади в количестве пяти штук для исправления, — подчеркнул производитель.

Ранее стало известно, что специалисты Ространснадзора обнаружили в московском аэропорту Внуково зауженные калибраторы для проверки размеров ручной клади, которые использовались авиакомпанией «Победа». Проверку организовали по поручению замминистра транспорта Владимира Потешкина. В пресс-службе авиаперевозчика заявили, что изъяли дефектные калибраторы из эксплуатации.