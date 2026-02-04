Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 19:04

Производитель признал ответственность за зауженные калибраторы для «Победы»

Фото: Авиакомпания «Победа»
Читайте нас в Дзен

Производитель калибраторов для проверки ручной клади лоукостера «Победа» признал ответственность за несоответствие заявленным параметрам. Соответствующее письмо поступило директору по операционной деятельности «Победы» от директора компании-производителя (есть в распоряжении NEWS.ru). При этом производитель уточняет, что проблема коснулась только пяти калибраторов из 330 произведенных и переданных «Победе».

Обращаем ваше внимание, что данное незначительное расхождение относится исключительно к декоративным элементам калибратора (обшивка), а не к измерительному коробу, и не влияет на замер размера ручной клади. При этом обращаем ваше внимание, что погрешность выявлена только на пяти калибраторах от общего количества в 330 штук, — говорится в письме.

Производитель калибраторов отметил, что была произведена внутренняя проверка. По ее результатам, расхождений в чертежах не выявлено. Предположительно, дефект мог возникнуть в местах стыковки панелей корзины и трубы. Также рассматривается версия изменения проходного размера из-за деформации задней рамы калибратора.

Принимая во внимание всю серьезность ситуации, мы провели дополнительный инструктаж на участках сварки и ОТК для предотвращения подобного в дальнейшем. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и хотим заверить, что мы приложим все усилия, чтобы подобные случаи больше не повторялись. Просим вас передать нам измерители ручной клади в количестве пяти штук для исправления, — подчеркнул производитель.

Ранее стало известно, что специалисты Ространснадзора обнаружили в московском аэропорту Внуково зауженные калибраторы для проверки размеров ручной клади, которые использовались авиакомпанией «Победа». Проверку организовали по поручению замминистра транспорта Владимира Потешкина. В пресс-службе авиаперевозчика заявили, что изъяли дефектные калибраторы из эксплуатации.

Победа
аэропорты
Россия
производители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе сообщили неожиданную новость о переговорах США и Ирана
Названа причина транспортного коллапса на МЦД
Женщина поправила дорожное зеркало по фэншуй и спровоцировала серию ДТП
В МИД России высказались об убийстве сына Каддафи
Евросоюзу указали на нарушение Венской конвенции в вопросе с Россией
На МЦД произошел транспортный коллапс
Рубио раскрыл, когда станет известно о прогрессе на переговорах по Украине
Бурлакова пополнила коллекцию наград на чемпионате Европы
Бубнов предложил Карпину уехать в Эстонию
В МЧС раскрыли подробности тушения пожара на тамбовской станции
Оверчук призвал защитить рынок от наплыва товаров из-за тарифов США
ВС России освободили Степановку и Староукраинку: что это значит для СВО
В Мичуринске был создан оперштаб после возгорания цистерн на станции
Перестрелка и похищение в Москве, полный разгром украинских ТЭЦ: что дальше
Организаторы церемонии открытия ОИ пошли на крайние меры с билетами
Путин уволил Сергея Иванова: чем известен, карьера, новое место работы
Тамбовская область может обратиться к другим регионам после ЧП
В РСПП рассказали, как будут снижать ключевую ставку
В центре Москвы загорелась АЗС
Франция потратит десятки миллионов евро на оружие для армии
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.