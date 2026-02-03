«Победа» использовала зауженные калибраторы в аэропорту Внуково Ространснадзор обнаружил у «Победы» зауженные калибраторы в аэропорту Внуково

Специалисты Ространснадзора обнаружили в московском аэропорту Внуково зауженные калибраторы для проверки размеров ручной клади авиакомпании «Победа», сообщил Telegram-канал «Авиаторщина». По данным канала, проверку организовали по поручению замминистра транспорта Владимира Потешкина. В пресс-службе авиаперевозчика заявили, что изъяли дефектные калибраторы из эксплуатации.

В одной из партий калибраторов, полученных от производителя, выявлено несоответствие фактических размеров измерителей ручной клади требуемым. Разница составляет 0,5 см по ширине и связана с утолщенным диаметром несущего профиля каркаса калибратора, — сообщили в авиакомпании.

По данным «Авиаторщины», проверочные мероприятия прошли во второй половине января. Специалисты установили, что устройства в Внуково были уже заявленных параметров: 26,2 см вместо положенных 27. По результатам проверки Ространснадзор вынес авиакомпании предписание об изъятии и замене несоответствующих калибраторов на новые, соответствующие стандартным размерам.

В «Победе» заявили, что проверили все измерители маршрутной сети, они соответствуют заявленным размерам. Авиакомпания также сообщила, что выставила претензию производителю оборудования.

Ранее пассажирку авиакомпании Ryanair Джилли Бачелор оштрафовали на 75 фунтов стерлингов (около 8 тыс. рублей) за чемодан со «слишком большими» колесами в аэропорту Бирмингема перед вылетом в Малагу. Женщине отказали в провозе багажа в салоне, несмотря на доплату за приоритетную посадку и право взять две сумки на борт.