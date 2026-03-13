Суд растянул «агонию» обанкротившейся «Трансаэро» до сентября

Арбитражный суд продлил процедуру ликвидации обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» до 13 сентября, передает РИА Новости. Внешний управляющий Алексей Белокопыт все еще пытается разобраться с огромными долгами компании, которая прекратила полеты в 2015 году.

Сейчас в суде рассматривается требование взыскать с бывшего гендиректора Александра Бурдина около 246 млрд рублей, чтобы хоть частично покрыть невыполненные обязательства. Предыдущие попытки привлечь к ответственности владельцев компании, супругов Плешаковых, и других бывших топ-менеджеров успехом не увенчались. Эксперты, проводившие анализ краха «Трансаэро», сошлись во мнении, что дело не столько в плохом управлении, сколько в экономическом кризисе 2014 года. Падение рубля, взлет цен на топливо и резкое снижение спроса на перелеты не оставили авиакомпании шансов удержаться на плаву.

На момент признания фирмы банкротом в 2017 году ситуация выглядела катастрофически: долги компании превышали стоимость всего ее имущества почти в 144 раза. Для авиационного рынка России это стало одной из самых крупных и болезненных драм за десятилетие. Сейчас же для бывшей авиакомпании-гиганта эпопея с распродажей активов и судебными тяжбами переходит в очередную затяжную стадию.

Ранее Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск банка «Траст» и постановил взыскать с бывшего владельца Рост-банка Микаила Шишханова и двух других лиц, контролировавших этот банк, сумму свыше 249,6 млрд рублей. Иск был подан в сентябре 2020 года.