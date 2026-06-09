Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 14:09

Юрист дал совет, как спасти ипотечное жилье при процедуре банкротства

Юрист Шефер: мировое соглашение с кредитором защитит ипотечное жилье банкрота

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

При процедуре банкротства человеку с ипотечным жильем следует заключить мировое соглашение с залоговым кредитором, заявил в беседе с aif.ru юрист Александр Шефер. По его словам, это защитит недвижимость с обременением от автоматического изъятия и последующей продажи для погашения долгов.

Ключевым инструментом здесь выступает отдельное мировое соглашение с залоговым кредитором, возможность заключения которого была закреплена с введением в 2024 году в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» статьи 213.10-1. Такое соглашение устанавливает невозможность реализации единственного ипотечного жилья в процедуре банкротства, при этом его действие не влияет на иных кредиторов должника и не требует их согласия, — отметил Шефер.

Он добавил, что, если продажи ипотечной недвижимости не удалось избежать, то можно обратиться к закону № 62-ФЗ от 23 марта 2026 года. Согласно ему, гражданин имеет гарантированное право на 10% от суммы сделки (но не больше размера первоначального взноса), чтобы снять или купить новое жилье.

Ранее юрист Марина Павлова заявила, что банкротство влечет за собой негативные репутационные последствия, в частности после этой процедуры у человека могут возникнуть проблемы с поиском работы или финансовыми сделками. Она отметила, что в течение трех лет после этого человек не сможет управлять юридическими лицами.

Общество
юристы
банкротство
жилье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Кузбасса скрывался от алиментов для дочери с помощью брата-близнеца
Мостовой назвал команду-«сюрприз» на ЧМ-2026
Названо число россиян, которые любят поесть перед сном
Мостовой назвал фаворитов чемпионата мира по футболу-2026
В деле об убийстве на Строгинском бульваре возник новый поворот
«Оплачиваю»: директор Пугачевой о долгах певицы по коммуналке
На «Госуслугах» ввели «тревожную кнопку» для уведомления о мошенничестве
Евросоюз ужесточит экспорт металлов и технологий в Россию
Аналитик ответил, сколько времени понадобится ЕС на создание боевого облака
Стало известно, почему люди часто болеют после переезда
Раскрыто, сколько человек утонули в Петербурге с начала мая
В ЕС рассказали о мести третьим странам за дружбу с Россией
Госдума приняла второй пакет мер против кибермошенничества
Госдума установила предельное число банковских карт на человека
Госдума приняла закон о детских SIM-картах
Запад обвинили в поощрении украинских терактов
Врач перечислил заболевания, маскирующиеся под хроническую усталость
Подозрительный предмет взорвался в руках у мальчика в Москве
Юрист ответил, получат ли водители штраф за просроченную аптечку
На Западе раскрыли детали новых санкций ЕС против России
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.