Юрист дал совет, как спасти ипотечное жилье при процедуре банкротства

При процедуре банкротства человеку с ипотечным жильем следует заключить мировое соглашение с залоговым кредитором, заявил в беседе с aif.ru юрист Александр Шефер. По его словам, это защитит недвижимость с обременением от автоматического изъятия и последующей продажи для погашения долгов.

Ключевым инструментом здесь выступает отдельное мировое соглашение с залоговым кредитором, возможность заключения которого была закреплена с введением в 2024 году в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» статьи 213.10-1. Такое соглашение устанавливает невозможность реализации единственного ипотечного жилья в процедуре банкротства, при этом его действие не влияет на иных кредиторов должника и не требует их согласия, — отметил Шефер.

Он добавил, что, если продажи ипотечной недвижимости не удалось избежать, то можно обратиться к закону № 62-ФЗ от 23 марта 2026 года. Согласно ему, гражданин имеет гарантированное право на 10% от суммы сделки (но не больше размера первоначального взноса), чтобы снять или купить новое жилье.

Ранее юрист Марина Павлова заявила, что банкротство влечет за собой негативные репутационные последствия, в частности после этой процедуры у человека могут возникнуть проблемы с поиском работы или финансовыми сделками. Она отметила, что в течение трех лет после этого человек не сможет управлять юридическими лицами.