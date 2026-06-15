Евросоюз включил генпрокурора России в свой черный список

ЕС ввел санкции против генпрокурора РФ Александра Гуцана, сказано в соответствующем постановлении. В документе уточнили, что ограничения связаны с тем, что он поддержал иск о признании американского юрлица террористической организацией.

Ранее Европейский союз ввел дополнительные санкции против России, включив в свой черный список более 80 физических лиц и организаций. Новые ограничительные меры направлены на усиление давления на ключевые сектора экономик партнеров Москвы.

Также верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что Европейская комиссия планирует поименно добавить всех участников СВО России в черный список. По ее словам, это объединение хочет запретить военным въезд на территорию европейских стран.

До этого сообщалось, что Европейский союз намерен включить в 21-й пакет антироссийских санкционных ограничений 170 физических лиц и организаций. В частности, среди них, по данным источников, фигурируют 90 российских банков.