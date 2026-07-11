Генпрокурор Армении инициирует уголовное преследование двух депутатов

Генпрокурор Армении Анна Вардапетян намерена обратиться в парламент нового созыва с ходатайством о даче согласия на уголовное преследование двух оппозиционных депутатов, сообщает издание armlur.am. По информации источника, речь идет о руководителе фракции «Сильная Армения» Нареке Карапетяне и представителе верховного органа партии «Дашнакцутюн», депутате от фракции «Армения» Ишхане Сагателяне.

Согласно окончательным итогам выборов, опубликованным 14 июня, в новый состав парламента вошли три политические силы. Правящая партия «Гражданский договор» получила 64 мандата, блок «Сильная Армения» — 29, а блок «Армения» — 12 мандатов. Партия премьер-министра Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.

Ранее стало известно, что армянский премьер обратился в гражданский суд с иском к бывшему депутату парламента седьмого созыва Софии Овсепян, обвинив ее в оскорблении и клевете. Глава правительства требует взыскать с ответчицы в общей сложности 6 млн драмов (около $16,2 тыс., или более 1,2 млн рублей).