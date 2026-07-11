Пашинян судится с экс-однопартийкой за оскорбление Пашинян требует $16,2 тысячи с экс-депутата Овсепян за оскорбление и клевету

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился в гражданский суд с иском к бывшему депутату парламента седьмого созыва Софии Овсепян, обвинив ее в оскорблении и клевете, сообщается на официальном портале судебных актов Datalex. Глава правительства требует взыскать с ответчицы в общей сложности 6 млн драмов (около $16,2 тыс., или более 1,2 млн рублей).

Поводом для иска стала публикация на одном из новостных сайтов и в его аккаунте в соцсетях, в которой Овсепян позволила себе оскорбительное высказывание в адрес премьера, назвав его «мразью». Пашинян настаивает на том, чтобы суд обязал бывшего депутата публично принести извинения с указанием конкретного текста, а также выплатить отдельные компенсации: 2 млн драмов за оскорбление и 4 млн драмов за клевету.

Овсепян была избрана в армянский парламент в 2018 году по списку блока «Мой шаг», который тогда возглавлял Пашинян. Однако в январе 2021 года она вышла из фракции, став независимым депутатом. Рассмотрение иска в суде запланировано на 25 августа.

Ранее Пашинян в социальных сетях опубликовал видеоролик под песню Валерия Меладзе «Красиво» в честь визита в Россию. Политик также пожелал всем подписчикам отличного дня и признался в любви ко всем.