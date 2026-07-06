Пашинян записал новый музыкальный ролик в честь визита в Россию Пашинян перед прилетом в Россию опубликовал видео под песню Меладзе «Красиво»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в социальных сетях опубликовал видеоролик под песню Валерия Меладзе «Красиво» в честь визита в Россию. Политик также пожелал всем подписчикам отличного дня и признался в любви ко всем.

Доброе утро, отличного дня, я всех вас люблю, — написал глава Армении.

Пашинян включил в видео строки «красиво ты вошла в мою грешную жизнь, красиво ты ушла из нее». Кроме того, премьер-министр закавказской страны сделал сердечко руками для своих подписчиков.

Ранее Пашинян прилетел в Екатеринбург с рабочим визитом. Его встретили в аэропорту с хлебом и солью. Премьер-министр Армении принял участие в пленарном заседании на тему «Индустрия 360. Производство без границ». В рамках визита он также встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Сам Мишустин выразил надежду, что новое правительство Армении обеспечит поступательное развитие отношений между странами. По его мнению, государства должны относиться друг к другу на принципах добрососедства, взаимного уважения и учета взаимных интересов.