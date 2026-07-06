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06 июля 2026 в 15:28

Мишустин выразил надежду на улучшение отношений России и Армении

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В России рассчитывают, что новое правительство Армении обеспечит поступательное развитие отношений между странами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с республиканским коллегой Николом Пашиняном в рамках выставки ИННОПРОМ. Он отметил, что поездка Пашиняна в Екатеринбург стала его первым зарубежным визитом после парламентских выборов, передает РИА Новости.

Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета взаимных интересов, — отметил Мишустин.

Пашинян прибыл в Екатеринбург в понедельник, 6 июля. В российском аэропорту его встретили с хлебом и солью.

В ходе встречи Мишустин также подчеркнул необходимость продолжения работы по созданию комфортных условий для российских инвесторов в Армении. Глава российского правительства акцентировал внимание на важности обеспечения прав и законных интересов работающих на армянском рынке отечественных предпринимателей.

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