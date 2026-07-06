Мишустин обратился к Пашиняну с призывом касательно России

Армении необходимо продолжить работу по созданию комфортных условий для российских инвесторов, заявил в ходе встречи с премьер-министром республики Николом Пашиняном на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он также акцентировал внимание на важности обеспечения прав и законных интересов работающих на армянском рынке отечественных предпринимателей, сообщает РИА Новости.

Важно, чтобы правительство Армении продолжило создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечило соблюдение их прав, законных интересов, — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что Пашинян прибыл в Екатеринбург. В российском аэропорту его встретили с хлебом и солью. Армянский премьер приехал для участия в пленарном заседании на тему «Индустрия 360. Производство без границ», которое пройдет в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026».

До этого премьер-министр Армении после разговора с Мишустиным заявил, что была достигнута договоренность продолжить обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки. В ходе брифинга с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен он отметил, что в ближайшее время ожидаются более подробные консультации.