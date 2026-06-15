ЕС введет санкции против каждого участника СВО

Европейская комиссия планирует поименно добавить всех участников СВО России в черный список, сообщила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее комментарий опубликовала пресс-служба ЕК. Так объединение хочет запретить военным въезд на территорию европейских стран.

Несомненно, у нас есть разведданные о лицах, которые участвовали в конфликте, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз, — указала евродипломат.

До этого сообщалось, что Европейский союз намерен включить в 21-й пакет антироссийских санкционных ограничений 170 физических лиц и организаций. Среди них, по данным источников, фигурируют 90 российских банков.

Ранее Еврокомиссия предложила включить 30 танкеров в 21-й пакет санкций против России и сохранить действующий потолок цен на российскую нефть. Кроме того, Брюссель выступил с инициативой запретить продажу Москве танкеров для перевозки СПГ, а также ввести ограничения в отношении портов, которые участвуют в торговле российскими энергоресурсами.