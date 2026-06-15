Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 10:20

ЕС введет санкции против каждого участника СВО

Каллас: ЕК планирует поименно включить всех участников СВО в черный список

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Европейская комиссия планирует поименно добавить всех участников СВО России в черный список, сообщила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее комментарий опубликовала пресс-служба ЕК. Так объединение хочет запретить военным въезд на территорию европейских стран.

Несомненно, у нас есть разведданные о лицах, которые участвовали в конфликте, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз, — указала евродипломат.

До этого сообщалось, что Европейский союз намерен включить в 21-й пакет антироссийских санкционных ограничений 170 физических лиц и организаций. Среди них, по данным источников, фигурируют 90 российских банков.

Ранее Еврокомиссия предложила включить 30 танкеров в 21-й пакет санкций против России и сохранить действующий потолок цен на российскую нефть. Кроме того, Брюссель выступил с инициативой запретить продажу Москве танкеров для перевозки СПГ, а также ввести ограничения в отношении портов, которые участвуют в торговле российскими энергоресурсами.

Европа
Евросоюз
Кая Каллас
санкции
СВО
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кевин Спейси рассказал об отношении людей, пока он был под следствием
Палестинцы захотели увидеть Россию в роли посредника по сектору Газа
Десятки домов подтопило в Краснодаре после ливней
Украинский дрон атаковал автобус в Горловке
«В соцсетях нет справедливости»: Спейси объяснил, где искать правосудие
В Узбекистане владельцев авто одной категории обяжут платить по $1000 в год
Спейси высказался о культуре отмены в Голливуде в беседе с Собчак
Гастроэнтеролог объяснила, какую еду опасно покупать в магазинах
На юго-востоке Москвы полностью выгорела кабина «Газели»
Цена нефти Brent упала впервые с марта
Раскрыта причина смерти актрисы Татьяны Плетневой
В Магнитогорске задержали сбившего нескольких человек водителя
Лукашенко объяснил, в чем отличие подготовок к войне Белоруссии и США
Киев в огне и дыму пожаров: удары по Украине 15 июня, был ли «Орешник»
Раскрыто, как мошенники обманывают туристов еще до начала отпуска
Назван важный промежуточный итог войны Ирана и США
Юрист ответил, кто сможет получить новую семейную выплату
Умерла «ангел-хранитель» и «пятый участник» легендарной группы ABBA
Рынок автотранспорта в России показал резкое падение продаж
«Нанесем удар всей мощью»: Кац назвал условие повторной атаки на Иран
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.