Адвокат семьи Тиммы жестко ответила на слова Седоковой о хейте

Адвокат семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилина в своем Telegram-канале резко раскритиковала высказывания певицы Анны Седоковой о хейте после смерти спортсмена, назвав ее отрицательным героем с сомнительной репутацией. Поводом для возмущения стал недавний выпуск шоу «Мастер игры», где артистка поделилась своими переживаниями.

Гаврилина возмутилась заявлениями артистки, написав, что образ певицы расходится с ее реальными поступками. Адвокат утверждает, что спустя несколько дней после смерти Яниса Седокова сообщила следствию о том, что являлась жертвой абьюза и угроз, а также заявила о краже в ее собственном доме. Обращаясь к певице, адвокат заверила ее, что публика по-прежнему относится к ней неоднозначно.

Поверьте, вы по-прежнему отрицательный герой, и имя ваше воспринимается как нарицательное! Мне интересно, кто дает возможность этому субъекту с невероятно сомнительной репутацией, и политически в том числе сомнительной, попадать в эфирные сетки вещания? — написала Гаврилина.

Ранее Седокова призналась, что после гибели Яниса Тиммы ей казалось, будто весь мир ее ненавидит. Певица также рассказывала, что тогда боялась даже вызывать такси, так как была уверена в том, что водитель высадит ее, и характеризовала прошлый год как очень сложный период, когда она была закрыта от всего.