Седокова отменяет концерты — билеты не продаются: при чем тут Янис Тимма

Певица Анна Седокова отменила концерт в Москве — причиной могли стать плохие продажи билетов. Сама исполнительница объяснила ситуацию непрофессионализмом своего директора и опровергла слухи о невостребованности в шоу-бизнесе. Что на самом деле происходит с карьерой экс-солистки группы «ВИА Гра», как она живет после смерти бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы, почему столкнулась с хейтом — в материале NEWS.ru.

В чем семья Яниса Тиммы обвиняет Анну Седокову

В декабре 2024 года Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма официально развелись, через несколько дней спортсмен ушел из жизни. После трагедии на певицу обрушился шквал хейта: друзья баскетболиста обвиняли Анну в его гибели. Седокова, по ее словам, получила нервный срыв и длительное время лечилась в клинике. Она говорила, что чувствовала «ненависть всего мира» и боялась выйти на улицу.

Также у артистки возник конфликт с семьей покойного из-за наследства и раздела имущества. Родители Тиммы обвиняют Седокову в сокрытии денег после продажи недвижимости, речь идет о пяти квартирах в Москве. Кроме того, они подали заявление в Латвии и России о возбуждении уголовного дела против певицы по статье «Доведение до самоубийства».

В беседе с NEWS.ru адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что брачный договор, составленный при жизни спортсмена, не имеет юридической силы. Она выразила уверенность, что история с публичным наказанием артистки станет уроком любительницам «легкой наживы».

Анна Седокова и Янис Тимма, 2020 г. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Анна, по моему мнению (его разделяют и родители Яниса), сумела убедить его, что все имущество, которое они купили в Москве на его деньги — пять квартир, теперь принадлежит ей. После этого она стала сливать его из своей жизни», — считает Гаврилова.

Правда ли Тимма бил Седокову: что говорит его мама

Сама певица отрицает обвинения родителей Тиммы и жалуется на отсутствие сил из-за судов. Вместе с тем она дала новый повод для конфликта, заявив, что якобы подвергалась домашнему насилию. Она опубликовала фото экс-мужа, запечатленного спящим, с ножом в руках. «Я ушла от Яниса, потому что у него были проблемы с агрессией. Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил», — писала она в соцсети.

Семья баскетболиста назвала снимок фейком. Мать спортсмена, по словам Гавриловой, находится в тяжелом состоянии после «признаний» Седоковой. «Очень трагично переносит все мама. Она в жутком шоке — плакала, когда узнала, что Анна о Янисе сказала. Ничего святого!» — говорила адвокат семьи «Стархиту».

Как скандалы повлияли на карьеру Седоковой

Музыкальный продюсер Павел Рудченко поделился с NEWS.ru мнением, что скандал со смертью Тиммы негативно отразился на репутации и заработках Седоковой. Эксперт считает, что отмена ее концерта в Москве — не первая и не последняя. После смерти Тиммы и судов с его родителями зрители отказываются покупать билеты на выступления этой артистки, предполагает Рудченко.

«У Анны действительно не продаются билеты на концерты, пока не массово, но тенденция есть. Видя потерю спроса, ее команда отменяет выступления. Им это просто нерентабельно», — озвучил свою точку зрения собеседник.

Анна Седокова Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Чтобы спасти свою карьеру, исполнительница стала чаще появляться на телевидении в реалити-шоу, полагает продюсер. Однако, по его мнению, Седоковой стоит сосредоточиться на восстановлении репутации.

Что сама Седокова сказала про отмену концерта в Москве

Сама артистка, по ее словам, не видит поводов для переживаний. В личном блоге она высмеяла журналистов, написавших о срыве концерта, предложив всем неравнодушным оказать ей финансовую помощь. «Мне надо кормить детей. Мы купим себе сосиски», — написала Седокова.

Она уточнила, что организацией концерта занимался ее бывший директор, который не давал рекламу мероприятия, и не внес предоплату за площадку. Певица пообещала объявить новую дату шоу. Также она отметила, что, несмотря на травлю, продолжает заниматься творчеством.

Почему публика настроена против Анны Седоковой: мнение психолога

Психолог Станислав Самбурский напомнил в беседе с NEWS.ru, что человек, столкнувшийся с бедой, не ищет способов для привлечения внимания к себе. А вот Седокова даже на видео, опубликованном почти сразу после смерти Тиммы, «смотрит в камеру и любуется собой», считает эксперт. Позы певицы, ее жесты и мимика выглядят фальшивыми, не живыми, говорит Самбурский. Фото, видео и шокирующие посты, по мнению эксперта, артистка выкладывает исключительно ради пиара своих песен и заработка.

Анна Седокова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Сначала Анна затаскивает аудиторию в историю смерти Тиммы, вызывает сочувствие — а затем ставит релиз песни. Публика может усомниться в искренности слез, раздражаться и писать злые комментарии, но главное достигнуто — песню заметили, релиз удался. Для продвижения этого уже достаточно», — отметил Самбурский.

Он предположил, что артистка каждый раз давит на жалость, говоря о детях и якобы пережитом насилии. При этом Анна выходит на связь в обтягивающей одежде и снимает себя с выгодных ракурсов: «прекрасно знает, какие истории продаются», заключил психолог.

Читайте также:

«Мужики меня боятся»: Виктория Тарасова о Донбассе, обстрелах в ОАЭ, Голуб

«Госдума — не мой путь»: Екатерина Гусева о Домогарове, «Бригаде» и СВО

«Когда мне страшно, я молюсь»: Ника Здорик об СВО, «Ландышах», Дружининой