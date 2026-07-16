«Мужики меня боятся»: Виктория Тарасова о Донбассе, обстрелах в ОАЭ, Голуб

16 июля актриса театра и кино Виктория Тарасова отмечает юбилей, ей исполняется 55 лет. Зрители знают ее по роли майора Ирины Зиминой в сериале «Глухарь». С 2014 года артистка оказывает поддержку жителям Донбасса, а с 2022-го — российским военным, в этом она видит свое предназначение. В интервью NEWS.ru Тарасова объяснила, почему не испытывает страха в зоне боевых действий, оценила состояние театральной индустрии сегодня и рассказала, как чудом избежала смерти в 2016 году.

Как Виктория Тарасова будет отмечать юбилей

— Виктория, с каким настроением подходите к юбилею, как планируете его отмечать?

— У меня отпуск начинается, и я улетаю на неделю. Только не знаю куда — друзья мне готовят сюрприз. Знаю только то, что лететь девять часов. По возвращении из путешествия поеду на дачу. В общем, я очень жду! Даже не столько праздника, сколько отпуска (смеется. — NEWS.ru).

— В одном интервью вы поделились, что были «разгильдяйкой с детства». В чем проявлялось «разгильдяйство»?

— Очень люблю вспоминать свое детство. Сейчас смотришь на молодое поколение — все сидят в телефонах. Кажется, что они скучно живут. А меня, помню, отправляли на лето в деревню к бабушке с дедушкой. Я научилась доить коров, мы с девчонками по улицам бегали, строили шалаши, а еще воровали яблоки (смеется. — NEWS.ru). Но это не от голода, а от азарта!

Почему Виктория Тарасова не хочет смотреть «Гамлета» в МХТ им. Чехова

— Вы работаете не только в кино, но и на театральной сцене. Каким видите будущее индустрии?

— Мне хочется, чтобы театры процветали, но не уходили от классики в пошлость. Я не понимаю новомодное современное искусство.

У меня есть легкие комедийные постановки, которые помогают людям расслабиться в непростое время. Как-то после спектакля ко мне подошли хирурги и сказали: «Спасибо, мы хоть на чуть-чуть отвлеклись, отдохнули [от своих непростых медицинских будней]». Также я участвую и в более серьезных постановках, которые требуют от зрителей размышлений. Искусство должно трогать сердца — в этом и есть его предназначение.

Виктория Тарасова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

— Что думаете о постановке «Гамлет» в МХТ им. Чехова?

— Наслышана, что есть разные мнения. Мне ближе позиция Олега Меньшикова, который открыто раскритиковал спектакль и режиссера. Я посмотрела обращение [Меньшикова] и сказала: «Браво!»

Я видела отрывки спектакля в соцсетях и, как многие, не поняла, какой у него посыл. Считаю, что молодым режиссерам надо брать современные произведения и над ними извращаться, но не над классикой! При этом я не осуждаю актеров «Гамлета» — они сделали все, что требовал режиссер. Другой вопрос — а для чего это нужно было? Может быть, для хайпа и продажи дорогих билетов? Но можно же и классическую постановку сделать так, чтобы на нее пошли зрители. Это сложнее — но у нас никто не любит преодолевать трудности. Гораздо проще выпустить актеров на сцену на роликах, и многие ведь побегут смотреть...

Публика тоже бывает разной. Придут на постановку пожилые люди, интеллигенты — что они скажут? Я бы не стала тратить свои деньги на просмотр этого спектакля.

Как Виктория Тарасова относится к возобновлению съемок сериала «Глухарь»

— Ваша роль в сериале «Глухарь» была очень яркой, буквально ушла в народ. Вам хотелось бы уйти от этого образа, сыграв совершенно другой характер?

— Я очень рада, что у меня есть такая мощная роль — Ирины Зиминой. Мне до сих пор пишут в соцсетях, что благодаря сериалу «Глухарь» кто-то вернулся работать в отдел полиции или пошел учиться на полицейского. Пусть я вообще не буду больше сниматься в кино, главное — кто-то благодаря моей роли изменил что-то в своей жизни.

— Сейчас модно возвращать на экраны культовые проекты. Готовы снова сыграть Зимину?

— Нет, я не буду в этом участвовать. Во-первых, это невозможно — мы уже сыграли в сериале все, что можно. Во-вторых, Максим Аверин как исполнитель главной роли тоже, думаю, откажется.

Максим Аверин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— Поддерживаете общение с Максимом?

— У нас хорошие отношения. Недавно мы случайно встретились в одном городе, куда оба приехали со спектаклями. Он классно выглядит, похудел!

В чем Виктория Тарасова завидовала Марине Голуб

— В одном интервью вы сказали, что роль Зиминой мешает в личной жизни — мужчины, помня строгий экранный образ, боятся подходить. Как считаете, этот шлейф — на всю жизнь?

— Если мужики меня боятся, то зачем мне они нужны? Надо действовать и не смешивать роли с жизнью. Те, кто со мной общается, знают, что я веселый, отзывчивый человек. Надеюсь, что когда-нибудь этот шлейф пропадет.

— Кроме того, вы как-то говорили, что актриса Марина Голуб научила вас не «театральному искусству, а женскому». Что имели в виду?

— Марина обладала сумасшедшей харизмой и женственностью — мужики буквально лежали у ее ног. В ней было столько обаяния! Я все время ей по-доброму завидовала и училась так же (умению быть легкой. — NEWS.ru).

А еще она была очень заботливой. В свое время она взяла меня и Анатолия Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) под свое крыло. Их роман, кстати, развивался у меня на глазах.

Марина Голуб Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Зачем Виктория Тарасова возила Павла Деревянко в зону СВО

— Вы много раз ездили в зону СВО. Что вас больше всего потрясло во время этих поездок?

— Впервые я поехала в Донбасс в 2016 году. Я будто бы попала в Великую Отечественную войну. Там с каждым днем жертв становилось все больше, в том числе дети гибли. Люди не знали, проснутся ли они на следующее утро. Меня потрясло горе местных жителей, которые всем подъездом варили суп из того, что есть.

— Вы рассказывали, как возили Павла Деревянко на «перевоспитание» в Донбасс. Кто еще из артистов с вами ездил помогать фронту?

— Многие плохо отнеслись к тому, что он (Павел Деревянко. — NEWS.ru) выложил черный квадрат в 2022 году. Паша сам ко мне обратился, попросив, чтобы я его свозила в Донбасс. Он помог и военным, и детям. Сам окунулся в происходящее и, думаю, многое переосмыслил.

Пока, кроме Паши, ко мне никто не обращался с подобной просьбой.

Виктория Тарасова Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как Виктория Тарасова едва не погибла в 2016 году

— Минувшей зимой вы оказались среди россиян, которые застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Какой была ваша первая мысль, когда узнали, что нет возможности вернуться в Россию?

— Надо мной все военные смеялись, говорили, что только я могла оказаться в центре событий — не могу жить без «приключений». Да, неприятно, но мои первые мысли были связаны с переживаниями за работу — было запланировано много выступлений. Понимала, что могу застрять там надолго. Но судьба меня любит — я довольно быстро вернулась в Россию.

Так вышло, что я [во время обстрелов в ОАЭ] всех успокаивала. Уже знаю [по опыту поездок в Донбасс], что спать надо одетой, сумка с документами и вещами первой необходимости должна стоять рядом.

— Было страшно?

— Страх убивает все! Тот, кто должен разбиться, не утонет. От судьбы не уйдешь. Помню, однажды я приехала в Донбасс, начался обстрел, но я была настолько уставшей, что даже не осталось сил спуститься в укрытие.

В своей жизни я боялась всего один раз. В 2016 году я должна была лететь в Сирию на самолете, который разбился (самолет Ту-154 летел в Сирию, но рухнул в Черное море после дозаправки в Сочи. Погибли 92 человека, среди которых были артисты и журналисты. — NEWS.ru). Мы должны были с Алексеем Огурцовым выступить с концертом, но меня сняли за два дня с рейса, потому что я сильно заболела. Я перекрестилась раз пять — жутко не хотела ехать, но сказать об этом не могла. А Леша все-таки полетел.

Утром я проснулась и увидела около 150 пропущенных звонков — кто только мне не звонил. Когда я взяла трубку, услышала: «Ты жива?! Включи телевизор! Самолет разбился!» Я трясущимися руками стала набирать Леше. Он ответил — убитым голосом сказал, что его сняли с рейса из-за перевеса. Судьба нас, что называется, отвела.

Виктория Тарасова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

— Получив знак от судьбы, вы больше не ездили в Сирию?

— После трагедии туда месяц никто не летал. Да и я сама дала клятвы маме, сыну, что больше ни ногой в Сирию, — меня жутко ругали. Но я же непослушная девочка, поэтому полетела. В аэропорт тогда пришли только я и Огурцов.

Долетев до Сирии, мы не смогли нормально приземлиться — началась ракетная атака. Я посмотрела на Лешу, он был весь зеленый от страха. Я тоже жутко испугалась и начала молиться: «Господи, прости меня за то, что я не сдержала обещание». Слава богу, наш самолет смог приземлиться…

О какой роли сегодня мечтает Виктория Тарасова

— О какой роли мечтаете сегодня?

— Я бы с удовольствием сыграла медсестру в военном фильме. Поваляться в грязи с автоматом — моя мечта. Мне кажется, у меня хорошо бы получилось создать такой образ. Пока, к сожалению, мне не предлагали таких проектов.

Зато часто зовут на роли любовниц, но я отказываюсь. Сейчас у меня возраст такой непонятный — 55 лет, хотя выгляжу я моложе. Меня приглашали в проект, где три подруги после 50 лет попадают в различные приключения. Приехала я на пробы, а мне сказали, что я слишком молодая для роли. «Почаще не утверждайте меня», — ответила я и улыбнулась.

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