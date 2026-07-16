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16 июля 2026 в 10:15

Звезда «Глухаря» вспомнила о невероятном обаянии своей подруги Марины Голуб

Звезда «Глухаря» Тарасова: мужчины буквально лежали у ног Марины Голуб

Марина Голуб Марина Голуб Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Актриса Виктория Тарасова вспомнила в беседе с NEWS.ru, как училась женскому обаянию у коллеги и подруги — Марины Голуб. Звезда сериала «Глухарь» отметила, что ее коллега обладала невероятной женской притягательностью. Голуб ушла из жизни в октябре 2012 года в результате автомобильной аварии.

Марина обладала сумасшедшей харизмой и женственностью. В ней было столько обаяния! Я все время ей по-доброму завидовала и училась так же быть легкой. А еще она была очень заботливой, — поделилась собеседница.

Тарасова также выразила уверенность, что актеры культовой ленты не будут сниматься в продолжении картины. По ее словам, «Глухарь» является завершенной киноисторией, поэтому продолжения не будет.

Ранее Тарасова сообщила, что ушла из театра «Шалом» после смены руководства. По словам актрисы, новый художественный руководитель предлагал новаторские постановки, которые противоречат ее взглядам на искусство.

Также Тарасова перенесла сложную операцию на плече. После предыдущего хирургического вмешательства у нее образовался небольшой рубец, который причинял ей боль.

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