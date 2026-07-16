Звезда «Глухаря» оценила вероятность возобновления съемок сериала

Звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова сообщила NEWS.ru, что актеры культовой ленты не будут сниматься в продолжении картины. Хотя сейчас модно делать продолжения фильмов, «Глухарь» является завершенной киноисторией, поэтому продолжения не будет, считает она.

Я не буду в этом участвовать (в продолжении сериала «Глухарь». — NEWS.ru). Во-первых, это невозможно — мы уже сыграли в сериале все, что можно. Во-вторых, Максим Аверин как исполнитель главной роли тоже, думаю, откажется, — высказалась актриса.

Тарасова добавила, что благодарна судьбе за роль Ирины Зиминой, однако невозможно войти в одну реку дважды. По словам артистки, она мечтает сняться в военном фильме, однако пока такого предложения нет.

Сейчас у меня возраст такой непонятный — 55 лет, хотя выгляжу я моложе. Меня приглашали в проект, где три подруги после 50 лет попадают в различные приключения. Приехала я на пробы, а мне сказали, что я слишком молодая для роли, — резюмировала звезда «Глухаря».

Ранее Тарасова поделилась, что ушла из театра «Шалом» после смены руководства. Она рассказала, что при прежнем худруке учреждения Александре Левенбуке была дружная труппа, которая много гастролировала.

Актер Евгений Дербышев, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский», погиб в зоне специальной военной операции. Он считался без вести пропавшим два года.