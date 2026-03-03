Звезда «Глухаря» вернулась в Россию из ОАЭ на фоне проблем с перелетами

Актриса Виктория Тарасова, известная по роли в сериале «Глухарь», оказалась среди пассажиров первого за три дня рейса из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, сообщает Telegram-канал SHOT. Ее вылет должен был состояться еще 28 февраля, но рейс отменили за час до посадки из-за взрывов и закрытия воздушного пространства над регионом.

По словам Тарасовой, все дни вынужденного ожидания она провела в отеле, проживание и питание оплатила авиакомпания. Актриса отметила, что паники не наблюдала, а персонал отелей и авиаперевозчика сработал четко и слаженно.

Однако, как сообщают вернувшиеся туристы, в ОАЭ еще остается немало россиян. Следующие рейсы в Москву ожидаются в ближайшие дни.

Ранее видеозапись вернувшихся из Абу-Даби на родину после трехдневного перерыва в авиасообщении россиян опубликовал Telegram-канал SHOT. Пассажиров переполняли эмоции, а салон лайнера наполнился громкими аплодисментами и радостными возгласами. Борт авиакомпании Etihad приземлился в Шереметьево. Возвращение домой затянулось на семь часов — самолету пришлось пересечь территорию Пакистана, Афганистана и Таджикистана из-за закрытого воздушного пространства над территорией Ирана.