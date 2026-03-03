Трамп раскрыл, что помешало Ирану получить ядерное оружие в 2023 году Трамп: Иран не смог получить ядерное оружие в 2023 году из-за выхода США из СВПД

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выступил с громким заявлением о том, что Исламская Республика Иран могла бы обзавестись ядерным оружием еще три года назад. По мнению политика, этого удалось избежать только благодаря его решению выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Если бы мы ее сохранили, мир сейчас был бы совершенно другим, — написал американский лидер.

Ранее сообщалось, что завод по обогащению урана в Натанзе, который традиционно считается одним из наиболее охраняемых и стратегически важных комплексов, дважды за сутки подвергся удару Израиля. В заявлении вице-президента и главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами, которое цитирует агентство Associated Press, говорится, что атака была совершена днем 1 марта и носила интенсивный характер.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Иране может произойти радиационная катастрофа в виде «второго Чернобыля». По ее словам, трагедию способны спровоцировать манипуляции западных стран вокруг ядерной тематики.