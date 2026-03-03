Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 00:37

«Второй Чернобыль»: МИД РФ заявил об опасности манипуляций Запада в Иране

Захарова допустила возникновение второго Чернобыля в Иране из-за действий Запада

Вид на Чернобыльскую АЭС Вид на Чернобыльскую АЭС Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Радиационная катастрофа в виде «второго Чернобыля» может произойти в Иране заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «360». По ее словам, трагедию способны спровоцировать манипуляции западных стран вокруг ядерной тематики.

Поводом для заявления стали продолжающиеся бомбардировки иранских ядерных объектов в ходе операции Соединенных Штатов и Израиля. На вопрос о возможности повторения чернобыльской трагедии Захарова утвердительно.

Конечно. Это недопустимо — то, как Запад манипулирует ядерной темой, — уточнила дипломат.

Она сослалась на данные Службы внешней разведки России и по ситуации на Украине. Париж и Лондон готовы снабдить Киев либо соответствующими материалами, либо вообще оружием с ядерной начинкой, констатировала представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что завод по обогащению урана в Натанзе, который традиционно считается одним из наиболее охраняемых и стратегически важных комплексов, дважды за сутки подвергся удару Израиля. В заявлении вице-президента и главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами, которое цитирует агентство Associated Press, говорится, что атака была совершена днем 1 марта и носила интенсивный характер.

Мария Захарова
МИД РФ
Чернобыль
Иран
