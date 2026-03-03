Зимняя Олимпиада — 2026
США пригрозили Ирану более суровыми ударами

Рубио: новая фаза атаки США на Иран ознаменуется более острыми обстрелами

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Ирану следует ждать более острых ударов по своей территории в ходе следующей фазы атаки США, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, выступая перед журналистами на брифинге. По его словам, обстрелы станут еще суровее, чем сейчас.

Не буду раскрывать детали наших тактических усилий. Однако самые серьезные удары американскими вооруженными силами еще не нанесены, — подчеркнул политик.

Ранее Рубио обратил внимание, что США не ставили своей целью ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Глава Госдепартамента дал понять, что американские военные также не стремились к смене власти в стране. Он заверил, что действия американских сил были ограничены исключительно военными целями.

Кроме того, президент США Дональд Трамп не исключил возможность наземной операции в Иране, отметив, что не боится отправлять войска. При этом он выразил надежду, что силы на земле, «вероятно, не понадобятся».

Вместе с этим республиканец заявил, что ему безразличны опросы общественного мнения об операции в Иране. По его словам, для Вашингтона имеет значение только полное ядерное разоружение Тегерана.

