Рубио заявил, что США не били по Хаменеи

США не ставили своей целью ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил госсекретарь Марко Рубио конгрессмену Майку Тернеру. Как рассказал Тернер в интервью CBS News, глава Госдепартамента дал понять, что американские военные также не стремились к смене власти в стране. Он заверил, что действия американских сил были ограничены исключительно военными целями.

Он (Рубио. — NEWS.ru) сказал предельно ясно: «Мы не нацеливали огонь на Хаменеи, мы не били прицельно по иранскому руководству», — пояснил конгрессмен.

В ночь на 1 марта иранский гостелеканал подтвердил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи погиб во время атаки США и Израиля на Тегеран. Заявление о гибели 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей. Диктор зачитал официальное коммюнике, в котором говорится, что Хаменеи стал мучеником, защищая интересы Исламской революции. Вместе с ним скончались дочь, внук и еще двое членов семьи.

Тысячи жителей Ирана вышли на траурные митинги по всей стране. Женщины не сдерживают рыданий. В стране объявлен 40-дневный траур.