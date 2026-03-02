Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 14:44

«Они очень хотят»: Трамп раскрыл, на что согласился Иран

Трамп заявил, что Иран согласился на сделку

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Руководство Ирана согласилось заключить сделку с Соединенными Штатами на фоне продолжающихся массированных ударов по республике, заявил американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит британская газета Telegraph. Однако хозяин Белого дома подчеркнул, что Тегеран опоздал с таким решением на неделю.

Они очень хотят заключить сделку. Я сказал им, что им следовало сделать это неделю назад, — сказал Трамп.

Ранее американский лидер рассказал, что Иран уже дважды якобы пытался его ликвидировать. Трамп отметил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи был убит первым в этом противостоянии.

По данным портала Axios, за день до начала американских ударов по Ирану Вашингтон выдвинул Тегерану ультиматум. Предложение включало требование установить мораторий на обогащение урана сроком на 10 лет и обещание поставлять бесплатное ядерное топливо для гражданских нужд.

При этом аналитик Эндрю Наполитано убежден, что действия США в отношении Ирана показали отсутствие у Трампа продуманной внешнеполитической стратегии. По его мнению, текущий курс кардинально расходится с предвыборными обещаниями президента.

