«Они очень хотят»: Трамп раскрыл, на что согласился Иран Трамп заявил, что Иран согласился на сделку

Руководство Ирана согласилось заключить сделку с Соединенными Штатами на фоне продолжающихся массированных ударов по республике, заявил американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит британская газета Telegraph. Однако хозяин Белого дома подчеркнул, что Тегеран опоздал с таким решением на неделю.

Они очень хотят заключить сделку. Я сказал им, что им следовало сделать это неделю назад, — сказал Трамп.

Ранее американский лидер рассказал, что Иран уже дважды якобы пытался его ликвидировать. Трамп отметил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи был убит первым в этом противостоянии.

По данным портала Axios, за день до начала американских ударов по Ирану Вашингтон выдвинул Тегерану ультиматум. Предложение включало требование установить мораторий на обогащение урана сроком на 10 лет и обещание поставлять бесплатное ядерное топливо для гражданских нужд.

При этом аналитик Эндрю Наполитано убежден, что действия США в отношении Ирана показали отсутствие у Трампа продуманной внешнеполитической стратегии. По его мнению, текущий курс кардинально расходится с предвыборными обещаниями президента.