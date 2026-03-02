Увеличилось число погибших военных США в операции на Ближнем Востоке CENTCOM: число погибших солдат США на Ближнем Востоке увеличилось до четырех

Число погибших военнослужащих армии США во время операции на Ближнем Востоке, которая получила название «Эпическая ярость», возросло до четырех, сообщает в соцсети Х Центральное командование ВС США (CENTCOM). Как уточняется в заявлении, еще один военнослужащий, получивший тяжелые ранения во время первоначальных атак, скончался в госпитале от полученных травм.

По состоянию на 7:30 утра по восточному времени 2 марта четверо военнослужащих США погибли в ходе боевых действий. Четвертый военнослужащий, получивший тяжелые ранения во время первоначальных атак Ирана, скончался от полученных травм, — говорится в сообщении.

В CENTCOM отметили, что имена погибших не будут обнародованы до тех пор, пока их ближайшие родственники не получат соответствующие уведомления. Там добавили, что крупномасштабные боевые действия продолжаются, американские военные проводят ответные атаки.

Вечером 2 марта CENTCOM сообщило о трех погибших американских солдатах в ходе военной операции в Иране. Военные уточнили, что еще пятеро солдат получили серьезные ранения. Другие бойцы получили незначительные ранения — у них осколочные раны и контузии, вскоре они вернутся к службе.