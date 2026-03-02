Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 15:41

Увеличилось число погибших военных США в операции на Ближнем Востоке

CENTCOM: число погибших солдат США на Ближнем Востоке увеличилось до четырех

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Число погибших военнослужащих армии США во время операции на Ближнем Востоке, которая получила название «Эпическая ярость», возросло до четырех, сообщает в соцсети Х Центральное командование ВС США (CENTCOM). Как уточняется в заявлении, еще один военнослужащий, получивший тяжелые ранения во время первоначальных атак, скончался в госпитале от полученных травм.

По состоянию на 7:30 утра по восточному времени 2 марта четверо военнослужащих США погибли в ходе боевых действий. Четвертый военнослужащий, получивший тяжелые ранения во время первоначальных атак Ирана, скончался от полученных травм, — говорится в сообщении.

В CENTCOM отметили, что имена погибших не будут обнародованы до тех пор, пока их ближайшие родственники не получат соответствующие уведомления. Там добавили, что крупномасштабные боевые действия продолжаются, американские военные проводят ответные атаки.

Вечером 2 марта CENTCOM сообщило о трех погибших американских солдатах в ходе военной операции в Иране. Военные уточнили, что еще пятеро солдат получили серьезные ранения. Другие бойцы получили незначительные ранения — у них осколочные раны и контузии, вскоре они вернутся к службе.

США
Иран
боевые действия
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал, чем конфликт Запада с Ираном поможет России
Американские астронавты отказались от Луны
Крупнейший поставщик газа на Ближнем Востоке оказался парализован
Охранники Джабраилова в день его смерти получили жуткие СМС
Адвокат раскрыла, о чем мать Тиммы спросила Седокову после смерти сына
«Это престижно»: в ГД высказались о намерении Ирана бойкотировать ЧМ в США
В Петербурге 11-летнюю девочку спасли от влияния секты
Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.